Wethouder sluit zich aan bij verzet tegen komst coffeeshop: ‘Dit is geen goed idee’

De buurtbewoners rond de Oude Haagweg zien niks in het plan om een coffeeshop naar Nieuw Waldeck te verplaatsen. ,,We kennen de reden daarachter wel”, legt initiatiefnemer van de petitie, Wouter van den Ende, uit. ,,Dat er een overconcentratie is van coffeeshops in andere delen van de stad en dat brengt de nodige overlast met zich mee. Maar we vinden het geen goed idee dat die dan in een kinderrijke woonwijk bij ons wordt gezet.”