Wethouder stelt regels transitie op: ‘Betere communicatie nodig’

‘Iedereen die zelf aan de slag wil met besparen, verduurzamen en de overstap op schone energie, wordt door de gemeente geholpen.’



‘We vertellen op tijd over nieuwe plannen.’ En: ‘We zijn helder over de invloed en inspraak van bewoners, bedrijven en andere partijen bij nieuwe plannen.’



Dat zijn drie van de zeven uitgangspunten die wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) heeft geformuleerd om de energietransitie, en dan met name de communicatie daarover, beter te laten verlopen. ,,De grootste ergernis van mensen bij de energietransitie zijn niet de kosten of dat het huis aangepast moet worden, maar dat ze onvoldoende of te laat betrokken worden bij projecten”, zegt Van Tongeren. ,,En dat ze geen idee hebben waar ze precies met hun vragen heen moeten.”



Binnenkort presenteert de wethouder een duurzaamheidsnota, maar voordat zij met concrete duurzaamheidsprojecten komt, wil ze dat Den Haag weet wat de uitgangspunten zijn. ,,Meters maken op het gebied van een schonere, groenere en duurzame stad lukt alleen als we het samen doen. Samenwerken lukt alleen als we elkaar begrijpen. Iedereen mag mij aan die uitgangspunten houden.”