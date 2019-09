Wethouder Van Asten onthult in Laakhavens namen van monumentale portaalkranen

De kranen zijn vernoemd naar hun oude baas, de firma’s Fabriton en Verhulst. Tegenover de ingang van het oudste fabrieksgebouw ‘Maakhaven’, vormen ze een iconische herinnering aan de oude glorie van de Laakhavens en de dynamische wijk daarom heen.

,,We zijn heel blij dat we deze zeldzame kranen hebben kunnen behouden voor de stad’’, sprak wethouder Robert van Asten bij de onthulling. ,,De portaalkranen zijn een toonbeeld van de historische industriële bedrijvigheid van de vorige eeuw in de Laakhavens, toen deze plek nog in gebruik was voor de overslag van goederen en bouwmaterialen. De opgeknapte monumentale kranen zijn nu een mooie laatste herinnering aan die bedrijvigheid.”

Gemeentelijk monument

De portaalkranen zijn sinds 2000 niet meer in gebruik. Nadat de Stichting Haags Industrieel Erfgoed aan de bel had getrokken over de zorgelijke technische staat van de kranen, trok de gemeente de portemonnee. In 2018 werden de kranen uitgeroepen tot gemeentelijk monument vanwege hun ‘architectuurhistorische waarde’ en ‘als voorbeeld van industrieel erfgoed uit de jaren ‘60'. De laatste twee oorspronkelijke kranen bij de Laakhavens zijn volgens de gemeente van zeldzame betekenis.

Beide kranen zijn schoongemaakt, gestraald en ontdaan van alle niet-oorspronkelijke apparatuur. Geprobeerd is om zoveel mogelijk oorspronkelijke onderdelen te behouden. De kranen zijn in de oorspronkelijke bedrijfskleuren van de Haagse gebruikers hersteld: oranje-wit, de kleuren van de firma Fabriton en geel-grijs-blauw van de firma Verhulst.

Tijdens de restauratie heeft de Centrale Vastgoedorganisatie nauw samengewerkt met de afdeling Monumentenzorg & Welstand en de Stichting Haags Industrieel Erfgoed.

Geschiedenis

De kraan Verhulst werd door de handelaar in bouwmaterialen gebruikt voor overslag van bouwmaterialen, zoals zand en grind. Kraan Fabriton op de Neherkade is jarenlang gebruikt om zand en grind voor de betoncentrale Fabriton te lossen.

Portaalkranen werden gebruikt om zware lasten te verplaatsen, wat met dit type hijskranen zowel over de breedte als over de lengte van het werkveld mogelijk is. De kranen staan hoog op de poten, waardoor andere transportmiddelen, zoals rijdende betonmolens, onder de kranen door konden rijden.