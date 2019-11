Wethouder van Economie Saskia Bruines vertrekt voor paar dagen naar India

Kick Out Zwarte Piet gaat ‘op symboli­sche wijze’ een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer

11:13 Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdagmiddag in Den Haag ‘op symbolische wijze’ een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. Daarin wordt premier Mark Rutte gevraagd om nog voor 5 december met KOZP in gesprek te gaan.