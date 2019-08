Wethouder Van Tongeren over afvalcrisis: ‘Ik doe het beleid, De Mos de straat’

Wethouders Liesbeth van Tongeren en Richard de Mos hebben de politieke brand over de troep rond de vuilniscontainers voorlopig geblust. Maar het kan nog wel even duren voor het duurzaam schoner wordt in de Haagse straten.

Deze week begon raadslid René Oudshoorn van Groep de Mos een petitie tegen de GroenLinkswethouder, die onderdeel uitmaakt van het college waarin ook zijn partij zitting heeft. Onder de leus ‘Den Haag: leeg die containers’ hebben nu al enkele honderden Hagenaars dit pamflet tegen Van Tongerens afwezigheid in het debat over de vuilniscrisis ondertekend.



De andere coalitiepartijen waren verbijsterd dat niet met politieke middelen, maar via een openbare aanklacht de aanval werd ingezet. Van Tongeren is verantwoordelijk voor de afvalinzameling, en er zijn veel klachten dat containers te vol zitten. Het zwerfvuil dat dan op straat komt te liggen, wordt opgehaald door gemeentewerkers die worden aangestuurd door wethouder Richard de Mos. Die krijgt nu de wind van voren op social media, aangewakkerd door de linkse Haagse Stadspartij.

Quote Mijn werk is dus minder zichtbaar, maar ook voor mij heeft dit een hoge prioriteit. Liesbeth van Tongeren

Geen onmin

De GroenLinkspolitica kaatst de bal nu ook terug naar De Mos. ,,Het is nu eenmaal zo afgesproken: ik ga over het beleid, Richard over de mensen op straat. Mijn werk is dus minder zichtbaar, maar ook voor mij heeft dit een hoge prioriteit.”

Zo zijn bij wijze van proef de sensoren die aangeven of een bak vol is, op sommige plekken aangepast, geeft Van Tongeren als voorbeeld. ,,Al bij zeventig procent wordt er een signaal afgegeven, waarna de inzameling wordt ingepland.” Maar bij papiercontainers werkt dat systeem nog niet altijd vlekkeloos, omdat kartonnen dozen de papierbak verstoppen als ze niet in stukken gescheurd zijn.

Een gezamenlijk bezoekje aan Jazz in de Gracht moest donderdagavond ook aan de buitenwacht laten zien dat er geen onmin is tussen beide wethouders, die privé altijd al goed met elkaar overweg konden. De Mos zegt nu dat de petitie ‘iets van de fractie’ is. Maar René Oudshoorn houdt vol dat De Mos ermee instemde. De top van GroenLinks vermoedt dat hij het idee zelf heeft bedacht.