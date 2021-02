Wethouder vraagt scholen ventilatie in de gaten te houden: ‘In ieder lokaal een CO2-meter’

Komende maandag gaan de basisscholen weer open. Dat zorgt voor onrust bij ouders en leerkrachten. Wethouder Hilbert Bredemeijer snapt de zorgen en vraagt scholen de ventilatie goed in de gaten te houden.

Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. ,,Door het winterweer is het misschien niet altijd voor docenten vanzelfsprekend om ramen te openen.” Maar juist nu, met een hoge besmettingsgraad en nieuwe mutaties van het coronavirus is de ventilatie belangrijk, schrijft hij.

De wethouder van Onderwijs ziet graag dat scholen maatregelen treffen voor een goede ventilatie op de scholen. ,,Dit is een verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar het college ziet het als taak om daarin te faciliteren en stimuleren.” Het is aan het schoolbestuur om te kijken welke maatregelen er in die situatie nodig zijn.

Bredemeijer wijst erop CO2-meters te gebruiken om de ventilatie in de lokalen in de gaten te kunnen houden. Veel scholen hebben die op dit moment al in gebruik. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van een landelijke subsidie voor het ventileren van scholen, waardoor maximaal 30% van de kosten worden gedekt.

Maatregelen

Of het coronavirus zich door de lucht verspreidt, is nog altijd onduidelijk. De GGD benadrukt dat het belangrijk is om je aan de maatregelen te houden, zoals afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij klachten. Volgens de Gezondheidsraad kan ventilatie het risico op besmetting niet wegnemen, maar wel verkleinen.

Uit onderzoek afgelopen zomer bleek dat 8 procent van de onderzochte Haagse scholen niet voldeed aan de ventilatie-eisen. Volgens de wethouder zijn de Haagse cijfers goed ten opzichte van de rest van het land. Hij denkt dat dit mogelijk komt, omdat veel Haagse scholen de laatste jaren vervangen zijn en de gemeente van 2009 tot 2016 al een subsidieregeling had voor het ventileren van scholen.

Het college houdt in de gaten of schoolbesturen zelf actie ondernemen als de ventilatie niet op orde is. Scholen die gebruik maken van een tijdelijke locatie, moeten nog steeds zelf voor een goede ventilatie zorgen. De gemeente kan wel de kosten op zich nemen. De maatregelen variëren van de halvering van klassen tot het installeren van een ventilatiesysteem.

Naast het ventileren van de scholen wordt er door de GGD Haaglanden gewerkt aan een protocol voor sneltesten voor leraren en leerlingen als er een besmetting op de school wordt geconstateerd.

