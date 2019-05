Wethouder waarschuwt: ‘Verkeer in Den Haag dreigt straks compleet vast te lopen’

De Haagse bestuurder is niet de enige die vreest voor toekomstige vervoersellende. Van Asten wordt gesteund door de ANWB en VNO-NCW, de belangenbehartiger van het bedrijfsleven, die beide zijn ‘grote zorgen delen’.



Nu al staat het vervoerssysteem in de stad zwaar onder druk., schrijft de wethouder in zijn zogeheten ‘mobiliteitstransitiebrief’. Fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer hebben steeds vaker last van vertragingen en files.

Fout

De brief moet dienen als een discussiestuk waarmee het stadsbestuur de boer opgaat. Van Asten wil in gesprek met experts, bewoners en ondernemers over hoe het tij te keren, maar eerst schetst hij hoe ernstig fout het zou kunnen gaan.



Zo komen er dankzij de groei van de stad met pakweg 100.000 inwoners tot 2040 bij ongewijzigd beleid zo’n 46.000 auto’s bij. In de nu al meest autodichte stad van ons land neemt het aantal files dan toe met 30 procent, net als de reistijd.



Willen we al die extra auto’s ook een parkeerplek geven binnen de stadsgrenzen, dan kost dat ruim 500.000 vierkante meter aan ruimte. Oftewel het equivalent van honderd voetbalvelden, stelt Van Asten. Doen we dat allemaal ondergronds, dan kost dat 2,3 miljard euro. Ook het openbaar vervoer raakt in Den Haag zonder ingrijpen in de loop der jaren steeds verder in de knel met veel vertragingen tot gevolg. En de overlast van geparkeerde fietsen dreigt tot 2040 eveneens te exploderen.

Stevig