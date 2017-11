Wethouder wil 'community builders' voor betrokken samenleving

Column 'Zitten we straks wéér met zo’n lekkend leertje in het hart van de stad'

7:04 Mogelijk komt op het vernieuwde Spuiplein in Den Haag straks een Marokkaanse fontein te staan. Het Marokko Instituut (nooit van gehoord, u wel?) is geld aan het inzamelen voor een eigen Spuifontein. Waarom het dan weer per se een Marokkaanse fontein moet zijn, is mij een raadsel.