Wethouders in debat over leef- en werkomgeving van LHBT'ers

VIDEO Jordan kan tóch vwo-diploma halen, gratis op privé­school

13:45 Na de vele afwijzingen van scholen in de Haagse regio leek een vwo-diploma een onhaalbare droom voor havoscholier Jordan-Janell (16). Dankzij een hartenkreet in deze krant komt zijn wens nu tóch uit. En hoe: Hij mag gratis een jaar naar het vwo op het peperdure Luzac in Den Haag.