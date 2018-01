Wethouders Randstad willen meer geld voor de lightrail

Wethouders van gemeenten uit de Randstad kregen van de NOS de vraag hoe zij aankijken tegen de ontwikkeling van de lightrail. Hierbij ging het onder meer over de plannen die er momenteel liggen en de vraag of hier door de Rijksoverheid voldoende geld voor vrijgemaakt wordt.

In totaal reageerden 35 wethouders op het toegestuurde enquêteformulier. Slechts één van hen vindt dat het Rijk voldoende geld uittrekt voor de lightrail. Ongeveer de helft vond dit juist niet. De andere helft heeft geen uitgesproken mening over de kwestie. Van deze andere helft kreeg de NOS geregeld te horen dat het overleg in februari duidelijk moet maken of er genoeg geld wordt vrijgemaakt. Tijdens dat overleg gaan de vervoersregio's in de Randstad om de tafel met Stientje van Veldhoven, de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Positief

In plaats van het enquêteformulier in te vullen, pakte de Zoetermeerse wethouder Marc Rosier de telefoon om de NOS uit te nodigen om langs te komen. ,,Kom maar langs, dan laat ik het je hier zien hoe we ervoor staan.'' Hij is positief over de lightrail, die nu al tussen Den Haag en Zoetermeer loopt. ,,In 2008 maakten zo'n 20.000 mensen per dag gebruik van het spoor naar Den Haag. Nu zitten we op 80.000 reizigers per dag. Het werkt dus."

Rosier hoopt dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de lightrail-projecten. "Als we nu geen duidelijkheid krijgen over de financiering, dat we verder kunnen met lightrail-projecten, dan staat een deel van de Randstad straks echt muur- en muurvast."

700 miljoen