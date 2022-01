Wethouders verhuizen voor 800.000 euro vanwege ‘teamgeest’: Maar hoeveel zin heeft dat?

Haagse wethouders worden voor het teamgevoel bij elkaar gezet in het stadhuis

Den Haag gaat haar wethouders en burgemeester fysiek bij elkaar zetten. Nu bivakkeren ze nog elk op hun eigen verdieping van het stadhuis. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor de teamgeest, zo menen oud-bestuurders. ,,Het is van de gekke, maar wij zagen elkaar meestal maar één keer per week.”

5 januari