Wie 800.000 euro belastinggeld liever uitgeeft aan eigen bureautjes is losgezongen van de werkelijkheid

Boosterprik Uitgekook­te oplichters doen zich voor als GGD’ers bij nieuwe babbeltruc: ‘Trap er niet in, het is nep’

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen als Marco de Zeeuw op zijn mobieltje wordt gebeld door een anoniem nummer. Die telefoontjes drukt hij altijd weg omdat hij ze niet vertrouwt. Maar deze beller bleef aanhouden en het ‘gemoed’ van Marco speelde op: het kan wel iemand in nood zijn. ,,Maar trap er niet in, het is oplichting door nep GGD’ers.”

4 januari