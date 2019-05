Wie bepaalt waar het Songfestival wordt gehouden?

Al vóór de winst van Duncan Laurence riep Sluijs dat Den Haag het decor van het Songfestival 2020 zou moeten worden. Nu Nederland er ook daadwerkelijk met het goud vandoor is gegaan, is de discussie over de locatie losgebarsten. Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden; alle zien het Songfestival als dé kans om hun stad internationaal nog meer op de kaart te zetten.

In de Haagse talkshow Spuigasten vertelde Sluijs dat de mogelijkheden voor het Europese muziekfeest in Den Haag nu worden onderzocht. Er zou nog geen 'pasklare' locatie zijn, maar Sluijs ziet wel kansen. ,,Ik heb gevraagd of het eventueel in het ADO-stadion zou kunnen. Er zou dan een tijdelijke overkapping moeten komen. Dat klinkt misschien lastiger dan het in de praktijk is.'' Een andere mogelijkheid ziet Sluijs in het Malieveld. ,,In een tent kunnen zo'n 15.000 man.''

In Nederland werd vier keer eerder het Eurovisie Songfestival georganiseerd. Na de overwinning van Getty Kaspers met haar groep Teach-In in 1975 in Stockholm, bood Nederland een podium aan de deelnemers van het Songfestival. Met oud-winnares (1957) Corry Brokken als presentatrice en het World Forum Theater in Den Haag als dé locatie, pakte het Verenigd Koninkrijk de winst.

Vier jaar later was het wederom de beurt aan Nederland. Ditmaal niet door een gouden Nederlands keeltje, maar omdat Israël, het land dat het jaar ervoor won, paste wegens financiële redenen, volgens superfan én Songfestivalkenner Sjoerd Knops. Vervolgens duurde het 44 jaar voordat er weer een Nederlandse winnaar gekroond zou worden.

44 jaren waarin nagedacht kon worden over een eventuele locatie. Maar in de tussentijd is er veel veranderd. Zo moet een zaal plek bieden aan 10.000 bezoekers. Ook moet het goed bereikbaar zijn vanaf het vliegveld en er moeten voldoende slaapplekken in de buurt zijn.

Het is aan de European Broadcasting Union (EBU) om samen met AVROTROS, de NOS en de NPO een keuze te maken. Iedere stad die wil meedingen, moet een soort uitgebreid projectvoorstel indienen. Een bidbook geheten. Verwacht wordt dat de organisatie in juni een tipje van de sluier oplicht over de winnende stad.

In de poll op de website van deze krant denkt slechts 6 procent dat Den Haag als winnaar uit de bus zal komen. Ruim 30 procent zet zijn geld in op Rotterdam. Knops sluit zich daar bij aan. ,,Ik denk dat we naar Rotterdam gaan volgend jaar. Naar Ahoy. Daar kunnen bijna 16.000 mensen in en ze voldoen verder aan alle eisen!''