Wie bepaalt waar vluchtelingen worden ondergebracht?

Den Haag gaat Afghaanse vluchtelin­gen opvangen, zoekt nog naar locaties

1 september Den Haag is dringend op zoek naar locaties om Afghaanse vluchtelingen op te vangen. ‘Als derde stad van Nederland hebben we een verantwoordelijkheid te dragen’, schrijft het stadsbestuur over de gewenste opvang van de vele evacués uit Afghanistan. ‘De nood is hoog en we willen het scenario van crisisopvang voorkomen’.