Wie betaalt extra politie-inzet bij demonstraties?

Mijn tuin Langgekoes­ter­de droom van Floor in vervulling: Een eigen moestuin

16:08 Floor Korte heeft misschien wel een van de bekendste moestuinen van Den Haag. Ze schreef er meerdere boeken over en haar blog trekt duizenden bezoekers. Lange tijd had Floor een groot stuk van de enorme tuin van haar ouders in bruikleen. Maar binnenkort gaat een langgekoesterde droom in vervulling: een eigen tuin. We gingen deze week bij haar langs voor de rubriek Mijn tuin.