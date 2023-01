Wie beweert dat veganistisch eten niet te nassûh is, moet naar brasserie Amare

Update Neergescho­ten moeder is 42-jarige Haagse, verdachte vrijdag voorgeleid

De moeder die dinsdagochtend in de Hertzogstraat in Den Haag bij een ‘incident in de relationele sfeer’ werd neergeschoten, is een 42-jarige Haagse. Ze ligt nog in het ziekenhuis. De politie hield woensdagmiddag een 44-jarige man aan in Groenlo, in het oosten van het land. Hij wordt morgen voorgeleid.

19 januari