Wie binnenkort in de tram of de bus stapt, moet niet gek opkijken als de rit opeens duurder uitvalt

De HTM wil de tarieven aanpassen aan de drukte. In de spits wordt het vervoer duurder, daarbuiten goedkoper. Het vervoersbedrijf heeft extra geld nodig voor investeringen. De HTM kampt met een vreemd probleem; de groei van klanten van gaat zo snel dat het de bedrijfsvoering in de problemen brengt. Nu is het in de ochtendspits op sommige lijnen al niet meer aangenaam. De Randstadraillijnen vanuit Zoetermeer en Rotterdam kunnen de hoeveelheid passagiers bijna niet meer aan. En ook in de stad Den Haag is het vaak een kwestie van duwen en trekken.



Al bijna tachtig jaar wordt in Den Haag over de noodzaak van een metronet gesproken en steeds weer is de conclusie dat zoiets onbetaalbaar is. Nu weer. De HTM zou op de drukste lijnen het liefste ongestoord willen doorrijden, zonder gedoe met kruisingen en te veel stops. Het is bijna onbetaalbaar om dat alsnog te fiksen. De tramtunnel moet langer, de trams van Scheveningen moeten vaker rijden en de Binckhorst kan ook niet zonder een tramlijn. Daar zijn miljarden euro's voor nodig.