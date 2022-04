Wie bracht 91-jarige Corrie in 2019 om het leven? Waarschijnlijk werd een babbeltruc haar fataal

INTERVIEW Familie van vermoorde Corrie (91) snakt naar helderheid: ‘Heeft mijn moeder terug kunnen vechten?’

De nabestaanden van Corrie van Geesbergen-Slootmaaker (91), die op 9 mei in haar woning aan de Erasmusweg in Den Haag werd vermoord, voelen zich machteloos. De politie houdt de familie in het ongewisse. ,,We weten zelfs niet hoe ze om het leven is gekomen.''

