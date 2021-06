Wie ‘Brian’ belde, kreeg van drie Haagse broers op bestelling lading cocaïne of xtc

Chinese verdachten crystal meth laborato­ria blijven in voorarrest: ‘Het is de meest destructie­ve drug die er is’

16:12 Zeven Chinese mannen en vrouwen die betrokken zouden zijn geweest bij drugslabs in Zoetermeer, Voorburg, Vlaardingen en Berkel en Rodenrijs blijven in voorarrest. In Zoetermeer alleen al zou aan de Kryptonstraat 400 kilo crystal meth geproduceerd zijn, in een jaar tijd.