Wie durft te zeggen dat golfbanen rondom Den Haag moet worden opgedoekt omdat er huizen nodig zijn?

Deelauto steeds populair­der in Den Haag: ‘Het scheelt echt bezette parkeer­plek­ken in de wijk’

11 juni Het gebruik van deelauto's in Den Haag is de afgelopen jaren toegenomen. Cijfers over dit jaar zijn er nog niet, maar vorig jaar waren er 5042 deelauto’s in de stad, volgens het Dashboard Autodelen. Gemiddeld wordt elke deelauto door ongeveer 10 personen gebruikt, dus het gaat om ongeveer 50.000 Hagenaars.