Wie geschoren wordt moet stil zitten, ook bij barbier Bilal: ‘Overloop opscheren is trendy’

oproep Doe jij mee aan de Nieuwjaars­duik? Stuur je foto in!

Het is alweer bijna tijd voor de Nieuwjaarsduik! Ben jij een bikkel die het koude water trotseert, op het strand van Scheveningen of dichter bij huis? Laat het ons zien en stuur jouw foto in! De mooiste foto's geven we een plekje op de site en in de krant.

27 december