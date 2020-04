Wie hapt er nog een harinkje?

Video/Update Dode in Rijswijkse woning niet omgekomen door misdrijf

10:12 In een woning aan de Rembrandtkade in Rijswijk is gistermiddag een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten rond 16.00 uur groot uit, maar ambulancemedewerkers konden niets meer doen. De politie deed uitgebreid onderzoek, waaruit blijkt dat de dode niet door een misdrijf om het leven is gekomen.