Wie heeft dat kolossale kreng daar neergezet? Iemand die eerder met pensioen wil dan de rest

Gehate windmolen zit Rabin Baldew­singh dwars in Leidschen­dam

29 april Wie verzint het, vragen de tegenstanders van de grote windmolen bij Leidschendam zich af. Dat juist de Haagse bestuurder die hen opscheepte met die lelijke en lawaaiige joekel aan de slag gaat in hun gemeente, wekt woede: ,,Dit is een dolksteek in onze rug.”