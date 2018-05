Wie heeft de beste smaakpapillen? Eerste NK blindproeven een feit

Je hoeft niet per se een topsporter te zijn om mee te doen aan een Nederlands Kampioenschap, een dosis goeie smaakpapillen is ook al goed. In het Kurhaus was eergisteren de eerste editie van het NK blindproeven. Wie onderscheidt het beste een witte van een rode wijn?