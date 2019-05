Wie heeft dé stem om boeken in te spreken?

Hebben jullie specifiek jongeren tussen de 17 en 30 nodig?

,,Ja, we willen kijken of we jongeren kunnen enthousiasmeren om boeken en tijdschriften in te spreken. We zoeken voornamelijk die doelgroep zodat jonge visueel beperkten of blinden ook een keer de stem van een leeftijdsgenoot kunnen horen.‘’



Hebben ze er behoefte aan?

,,Dat is lastig te zeggen, maar we horen wel dat ze het leuk vinden dat bijvoorbeeld de toon anders is, wat jonger. Het hoort en luistert prettiger en je kan je meer vereenzelvigen met de stem.‘’



Zijn jullie nog ergens naar op zoek? Bijvoorbeeld een man met een diepe stem?

,,Nee, iedereen is welkom. Er wordt wel eerst een stemtest gedaan om te kijken of de intonatie en uitspraak goed genoeg zijn om een band op te nemen. Niet iedereen is verzekerd van een plekje.‘’



Moet er verder nog ergens aan voldaan worden?

,,Je moet enthousiast zijn en lezen leuk vinden.‘’



