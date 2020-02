Wie heeft er nog een mooi verhaal over de oudste overdekte winkelpassage van Nederland?

De Passage is het eerste overdekte winkelgebied van de hofstad. De bezoekers konden voor het eerst zelf de producten bekijken, zonder de verplichting iets te kopen. Dat was voorheen wel anders. Doordat kleermakers, schoenmakers en zilversmeden de producten hadden uitgestald, konden de bezoekers er rustig langs lopen om te kijken of er iets voor hen tussen lag.

In de afgelopen jaren zijn er uiteraard de nodige winkels bij gekomen en veranderingen doorgevoerd. Inmiddels telt de overdekte passage vijftig winkels. Onderzoekers zijn onlangs de archieven in gedoken om bijzondere verhalen over De Passage te ontwaren.

‘Wist je bijvoorbeeld dat er vroeger op verschillende plekken een bioscoop én een theater in De Passage gevestigd was? Of dat de ‘derde arm’, het deel waarin Novotel is gevestigd, pas later in 1929 is bijgebouwd? Als je omhoog kijkt, zie je duidelijk een verschil in de architectuur’, laat de woordvoerder weten. Alle verhalen zijn terug te vinden op de website van De Passage.