Wie heeft er schuld aan het fatale kraanongeluk?

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog een raadsel. Volgens betrokken is het ook uniek in zijn soort. ,,We hebben dit nog nooit op deze manier meegemaakt’’, zei Hilbert van Herwijnen van het Zwarte Corps, de bond voor machinisten eerder in deze krant. En dat maakt het onderzoek naar dit specifieke geval natuurlijk extra lastig.