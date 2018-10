'Wie heeft mijn broer vermoord?'

Het mag dan al bijna drie decennia geleden zijn dat Peter Moonen op 24 november een telefoontje kreeg van zijn zus. Maar vergeten hoe dat telefoontje ging? ,,Nooit. Ze zei meteen: 'Eddy is vermoord'.‘’



Zijn broer was niet op een afspraak gekomen. En dat was zo ongewoon, dat meteen de politie was gebeld. Die ging met zijn zus kijken. Het tafereel wat ze aantreffen is gruwelijk. ,,Hij was werkelijk afgeslacht'', zegt Peter (64) nog altijd rillend. Overal lag bloed. In zijn schedel was een gat getrapt. Hij had een klaplong, door trappen tegen zijn rug. Om zijn hals was een telefoonsnoer gewikkeld. Maar dat was niet eens de reden dat Eddy stierf. Een pollepel is door zijn keel geramd. Uit sectie blijkt dat dit zijn dood heeft veroorzaakt.



Maar het meest bizar is nog wel, dat als agenten en zijn zus het huis van de 35-jarige Eddy binnenstappen, dat zijn moordenaars hem verplaatst hebben tot voor de kachel. Onder zijn hoofd ligt een kussen. En het meest absurde: de daders nemen foto's met zijn camera.

Cold case

,,De dood van mijn broer, wat er is gebeurd, het blijft altijd bij me. Ik denk er niet 24/7 aan, maar ik droom er nog vaak over, bijvoorbeeld. Het ergste vind ik het nog voor mijn moeder. Zij is 85. Straks sterft ze zonder dat ze iets weet.‘’



Sinds 1990 heeft Peter tevergeefs een aantal pogingen ondernomen om het politiedossier over zijn broer in handen te krijgen. Hij heeft het gevoel dat de map ergens ligt te verstoffen, dat niemand er ooit nog een blik op werpt. Daarom wil hij nog een poging ondernemen het dossier in handen te krijgen en samen met advocaat Job Knoester kijken wat er nog wel mogelijk is aan onderzoek. En als niks mogelijk blijkt, het dossier dan ook voor zichzelf voorgoed af te sluiten. ,,Tegenwoordig kunnen ze uit een speldenknop bloed het dna halen. Het technische onderzoek heeft zo'n enorme vlucht genomen.''

Maar ook nu krijgt hij nul op rekest. Gek, vindt Knoester. ,,Want ik maak namelijk ook mee dat het geen enkel probleem is om het te krijgen.'' Een motivatie waarom het niet mag, kregen ze niet. Daarom kondigen ze nu aan om dan maar via de rechter te proberen het dossier binnen te krijgen. Knoester: ,,We worden wel uitgenodigd voor een afspraak, maar dat schiet natuurlijk niet op zonder dossier. Wij willen dat zelf bestuderen en aan deskundigen voorleggen.”



Voor Peter is het nog altijd een raadsel waarom de één jaar jongere Eddy dood moest. Zijn broer was iemand die altijd voor een ander klaar stond. Zijn grote hobby: fotografie. Een vaste partner had hij niet, zo af en toe ging hij naar het Haagse Bos en ontmoette er mannen. Soms werkte hij in een fotowinkel, andere keren verdiende hij zijn brood als manusje van alles.



