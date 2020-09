Wie heeft Niek de Graaf na dinsdag 25 augustus nog gezien?

De politie voert vandaag een passantenonderzoek uit in het Haagse Bos, waar De Graaf voor het laatst werd gezien, om 08.45 uur. Het onderzoek naar de vermissing is in volle gang. ,,Wij horen getuigen en lopen tips uit die bij ons binnen komen’’, aldus de woordvoerder. De politie heeft nog geen aanknopingspunten over wat er gebeurd kan zijn met De Graaf. ,,Er zijn enkele tips bij ons binnen gekomen. Die hebben we uitgelopen, maar die hebben helaas niks opgeleverd.’’