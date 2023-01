Wie helpt alle padden, kikkers en salamanders weer veilig over te steken?

In Den Haag werden er vorig jaar 3946 padden, 657 kikkers en 153 salamanders overgezet. Om dit jaar weer zoveel dieren te kunnen helpen is de zoektocht naar overzetters in volle gang. ‘Aan onze paddenoverzetters vragen we om in elk geval zes weken lang, één vaste avond per week, beschikbaar te zijn in de periode van eind februari tot half april’, legt de Dierenbescherming uit. ‘Je gaat ongeveer 3 à 4 uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur.’ Ook wordt de vrijwilligers gevraagd om de aantallen direct te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen.



Aanmelden als vrijwilliger kan via www.dierenbescherming.nl/paddentrek.