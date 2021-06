Wie helpt de Dierenambulance Den Haag: ‘6500 euro nodig voor vervangen ambulancemotor’

,,In de drukste periode van het jaar rijden we 70 ritten per dag. De vijf ambulances van de stichting zijn de hele dag op pad. Als er dan een ambulance uitvalt, zit je met een groot probleem. Dat is precies wat er nu aan de hand is.”

Slijtage aan de ambulances is niet te voorkomen met de vele kilometers die de chauffeurs in de regio afleggen. ,,Vorige week stond ambulancechauffeur Anita ineens stil en kreeg zij de ambulance niet meer aan de praat”, aldus de stichting. ,,De auto is uiteindelijk naar de garage gesleept.” Gisteren bleek dat de motor niet meer gerepareerd kon worden. ,,Een nieuwe motor kost 6500.” Omdat dit geld niet zomaar voor het grijpen ligt, is de dierenambulance een crowdfunding gestart. ,,Iedere euro is welkom.”

Drukste maanden

,,We willen de auto zo snel mogelijk weer op de weg hebben om de dieren te kunnen helpen”, aldus Edwin de Pierre, afdelingshoofd ambulancedienst. ,,Juni, juli en augustus zijn de drie drukste maanden van het jaar. De timing is ronduit verschrikkelijk. Ten eerste omdat we in die drukke maanden zitten, ten tweede omdat we net buiten de garantieperiode zitten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.