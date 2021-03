Wie helpt de Pakschuit aan laatste 17.000 euro voor herstel van geliefde terrasboot? ‘Erg duur geintje’

Streefbedrag gehaald Binnen no-time duizenden euro’s om geliefde terrasboot Pakschuit te redden: ‘We laten je niet verzuipen’

28 januari Eigenaresse Corine Ammerlaan van Café de Pakschuit staat met een treurige blik in haar ogen voor haar zaak. Het druilerige weer geeft goed aan hoe ze zich voelt. Twintig jaar geleden opende zij haar café met terrasboot aan de Dunne Bierkade in Den Haag, dinsdagochtend zag ze met lede ogen aan hoe haar geliefde boot langzaamaan in de gracht verdween. Vaste klanten, familieleden en buurtbewoners willen niet dat Corine en haar bekende terras ‘verzuipen’ en zijn haar massaal te hulp geschoten.