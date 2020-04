Verkiezingen zijn leuk. Je komt er nog eens achter waar je kinderen op school zitten. Volgend jaar zijn ze éxtra leuk, want dan mogen we weliswaar stemmen voor de landelijke politiek, maar geloof me: het zal heel ergens anders over gaan. Wie helpt ons uit het ravijn van de reusachtige recessie waar we dan in zitten? Dat zijn de partijen die inzien dat er een nieuwe werkelijkheid is. Als wij moeten wennen aan het nieuwe normaal, dan de politiek toch zeker ook.