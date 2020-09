Wie in Transvaal gezond is, is spekkoper: ‘De helft weet niet eens dat ze ongezond leven’

Wie in Transvaal gezond is, is spekkoper. Heb je geen financiële problemen: fantastisch. Geen taalbarrière: geweldig. Huisarts Shah Chaudry krabt zich wel eens achter de oren met de vraag waarom hij geen huisarts in Wassenaar werd.

Na drieëneenhalve week in mijn huisje in Transvaal ben ik gezwicht. Het voornemen om alles bij de winkels in de buurt te halen, is mislukt. In de kast ligt een halfje brood van thuis. De broden van de Marokkaanse bakker om de hoek zijn lekker, maar het is bijna allemaal wel van een of ander wit deeg gemaakt. Groente eet ik ook al zo weinig, met de vele afhaaltentjes in de wijk.