Wie is deze ‘man met vlassige baard en alpinopet’ die aan zijlijn van eerste vrije dagen na de oorlog staat?

Een man met een vlassig baardje, met in zijn hand bijna altijd een camera en op zijn hoofd een kekke alpinopet en ronde bril. Hij ‘speelt’ nooit de hoofdrol in de video’s die het Haags Gemeentearchief in handen kreeg, maar staat aan de zijlijn als een journalist die verslag doet van de historische gebeurtenissen in de eerste dagen na de oorlog.



Een journalist, dat zal hij hoogstwaarschijnlijk wel zijn. Zo is de man te zien in een video tijdens een redactievergadering. Op andere beelden duikt hij op met een camera in zijn handen. Zoals bij de proclamatie die in mei 1945 in Den Haag werd opgeplakt en waarop de bevrijding en overgave van de Duitse bezettingsmacht vermeld staat. Ook is hij te zien op een filmpje van de arrestatie van NSB-leider Anton Mussert aan de Korte Vijverberg en verschijnt hij in beeld wanneer het Belgische NSB-kopstuk Robert van Genechten op het Louis Couperusplein wordt opgepakt.