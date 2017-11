De Haagse Stadspartij brengt, zoals iedere gemeentelijke politieke partij, het geschut in stelling. Wat zijn de thema's waarop de kiezer volgend jaar wordt aangesproken? Waarmee wordt zijn of haar of het stem binnengehaald? Voor de HSP is dat: cultuur. Er is te veel bezuinigd op kunst en cultuur de afgelopen vier jaar. Door een college waar de Stadspartij zelf deel van uitmaakte. Een bijzondere sprong is het daarmee zeker. Maar de HSP is dan ook een kat in het nauw. Precies zo voelde zich de ambtenaar die bij Churchill voor zijn bureau stond. De Tweede Wereldoorlog was in volle hevigheid uitgebarsten. Iedere cent moest naar Defensie. Het budget voor zoiets frivools als cultuur moest tot nul worden gereduceerd. Churchill sprak de beroemde woorden: ,,Als er geen kunst of cultuur meer is, waar vechten we dan nog voor?''



Deze instelling hadden de ons omliggende landen ook, toen een paar jaar geleden de economische crisis losbarstte. Zij investeerden juist in de culturele sector in plaats van erop te bezuinigen. Het resultaat: een bloeiend cultureel klimaat dat zelfs economisch goed presteert. Zie bijvoorbeeld België en Duitsland. Bij ons liep het anders. Er werden juist honderden miljoenen bezuinigd op kunst en cultuur. Daarmee werd de sector verdacht gemaakt. Alsof het een bodemloze put betrof die niks opleverde. Dan kun je beter wijzen naar de Joint Strike Fighter, waar miljarden naartoe zijn gegaan. En is het gevechtsvliegtuig er al? Neen. Wie is er hier nu verdacht bezig? De Haagse Stadspartij maakt cultuur tot een van hun belangrijkste verkiezingsthema's en dat is een slimme zet. Zeker van een partij die van tegenstander van het Spuiforum ineens de voorvechter werd.



Ik ben benieuwd naar de concrete plannen die straks op tafel liggen. Cultuur is van vitaal belang, zoals Churchill al wist. Het verheft de mens. Cultuur is het verschil tussen een slager en een chirurg.