Wie kan het grootste zwembadbommetje maken?

De meeste mensen kennen het gevoel wel; je ligt lekker langs het zwembad en je huid is opgewarmd door de zon, springt er net iemand naast je het zwembad in. Door de plons krijg je een flinke golf water over je heen en in een klap is er niets meer over van dat warme gevoel. Kortom, niet iedereen is fan van een zwembadbommetje, maar voor degene die het bommetje maakt, is het plezier juist des te groter.

Op verschillende locaties in de regio kunnen waterratten die wel kunnen genieten van een bommetje volgende week hun hart ophalen. De voorrondes voor het NK worden namelijk onder meer gehouden bij zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk op 16 juni om 14.30, zwembad Maesemunde in ’s-Gravenzande op 16 juni om 12.30 uur, zwembad Vreeloo in De Lier op 16 juni om 10.30 uur en bij zwembad De Schilp in Rijswijk op 19 juni om 13.00 uur. Winnende deelnemers van de voorrondes mogen daarna deelnemen aan de landelijke finale in Dordrecht. Daar kunnen de beste bommetjesmakers 1000 euro winnen of een reisje naar Disneyland Parijs.

Inschrijven kan via deze website.