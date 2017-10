'Wie niet beter weet zou denken dat we op vuilnisbelt van Rio de Janeiro wonen'

Tieners vier maanden cel in voor inbraak in Albert Heijn

19 oktober De drie tieners uit Den Haag die in mei dit jaar voor 8.000 euro aan sigaretten hebben gestolen in de Albert Heijn in ’s-Gravendeel zijn door de rechter veroordeeld tot vier maanden cel. Daarnaast moeten ze 3.700 euro schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist.