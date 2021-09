Wie niet vertrouwt op wetenschappers, is aan het fietsen zonder trappers

In de tijd dat ik een discotheek bestierde was de afdeling Bijzondere Wetten van de politie juist zo blij dat de horeca gefaseerd sloot – en wij als laatste. Dan krijg je spreiding van het uitgaanspubliek in de openbare ruimte. Het laatste wat je wil is: grote groepen jonge mensen ineens en tegelijk op straat, dronken, verontwaardigd, of zelfs kwaad. Die horeca verdient in ieder geval nog iets; een nachtclub om twaalf uur sluiten is bij voorbaat een kansloze exercitie.