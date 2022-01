Wie nog wél de stad in komt met zijn auto betaalt zich het schompes, tenzij u doet als ik

column Slappe houding van de VVD

Heibel bij de VVD. Soumaya Sahla, lid van de partij en daar ook werkzaam, is gestopt met haar werkzaamheden. Soumaya was in opspraak geraakt vanwege een fout verleden: in 2014 kreeg zij drie jaar cel voor haar lidmaatschap van de terroristische Hofstadgroep.

27 januari