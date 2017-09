Wie o wie durft het aan met café The Oldtimer?

Aan de andere kant van de telefoonlijn klinkt een diepe zucht. En dan steekt Rob van Wouw (66) van wal. In 1996 ging de laatste huurder/pachter van zijn kroeg aan de Papestraat, bijna op de hoek van de Oude Molstraat, failliet. ,,Daarna had ik drie jaar lang ruzie met curators en kon ik mijn eigen zaak niet in. Uiteindelijk is het café leeggeruimd, waarna ik op mijn gemak ben begonnen om binnen te verbouwen. Zestig mille heb ik erin gestoken.''



Misschien deed Van Wouw achteraf wel al te rustig aan, want pas weer zeven jaar later vertrouwde hij een nieuwe huurder goed genoeg om hem de sleutels van zijn café toe te vertrouwen. En dat pakte ook nog eens faliekant verkeerd uit: deze huurder kon het al snel niet meer bolwerken in wat je toch gerust een van de mooiste horeca-straten van Den Haag mag noemen.



Opnieuw een diepe zucht. Er volgt een verhaal over trage ambtelijke molens, een voor de horeca desastreus rookverbod en daarna een economische crisis waaraan volgens Van Wouw in de kleine bruine kroegensector nog steeds geen einde is gekomen. ,,Ja, het ziet er in deze buurt allemaal gezellig uit. Maar geloof mij nou maar: de omzet valt vies tegen. Het zal niet voor niets zijn dat vorig jaar nog tien procent van de cafés over de kop is gegaan.''