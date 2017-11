Wie o wie is toch de winnaar van 100.000 euro?

Het lot werd verkocht door de Haagse budovereniging Lu Gia Jen , die de loten gebruikten als entreebewijs voor een internationaal toernooi. Daar waren 1.500 deelnemers aanwezig, én bezoekers uit binnen - en buitenland. ,,De kans is dus groot dat er iemand uit het buitenland gewonnen heeft'', aldus een woordvoerster van de Grote Clubactie. Een administratie van de verkoop werd niet bijgehouden. Of er nog een kans is dat de winnaar zich alsnog meldt? . ,,Je weet het nooit.''

Vervallen

Diegene heeft in ieder geval nog tot 9 december om zich te melden en zijn of haar bankrekening te spekken. Gebeurt dat niet, dan vervalt de prijs volgens de regels van de Kansspelautoriteit aan de organisatie. Het geld gaat dan naar het verenigingsleven in Nederland. ,,Maar over het hoe of wat gaan we ons nog beraden.''