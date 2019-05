Wie spontaan wil trouwen in mei of juni, kan het vergeten. Je belandt geheid op een wachtlijst. Bij sommige gemeenten in de regio kunnen ze de hoeveelheid trouwlustigen deze maanden nipt aan. Je moet er ook op tijd bij zijn. Want populaire trouwlocaties, zoals strandtenten in Monster en Scheveningen, het oude stadhuis in Den Haag, het historische stadhuis in Delft of het idyllische Hofstede Meerzigt in Zoetermeer, zijn ver vooraf vastgelegd.