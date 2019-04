Wie vermoordde Cornalia van Bergen-Groenewold in 1991?

De politie vond haar toen vastgebonden in de slaapkamer van haar woning aan de Wenckebachstraat in Laak. Haar huis was overhoop gehaald door de daders. Ze kwam onder gruwelijke omstandigheden om het leven: zo heeft iemand haar keel afgeklemd waardoor ze is gestikt en werd ze met een sjaal vastgebonden aan haar bed.



De politie heeft ook een nieuw detail naar buiten gebracht: haar broek en onderbroek waren naar beneden getrokken. Volgens de politie kan het dus zijn dat de dader een seksueel motief had.



De politie vermoedt dat er mensen zijn die weten wie de dader is, en heeft de zaak daarom heropend.



Een speciaal team, dat oude moordzaken oplost, buigt zich opnieuw over de dood van de 80-jarige.



