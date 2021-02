Wie vermoordde de Rijswijker? Politie vraagt iedereen om hulp

Man (26) die werd neergesto­ken op het Julialaan­tje in Rijswijk is aan verwondin­gen overleden

22 februari De 26-jarige Hagenaar die afgelopen donderdag op het Julialaantje in Rijswijk werd neergestoken, is overleden aan zijn verwondingen. Er is onderzoek gestart om te achterhalen wie de man heeft neergestoken. De politie is op zoek naar getuigen.