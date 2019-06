Wie werd gekiekt met John F. Kennedy?

'Heel Holland Bakt' in Kijkduin met zand

9:48 Een hele reeks zandsculpturen staat er op het strand van Kijkduin. Welke de winnaar wordt houden we geheim, want dat wordt pas bekend in augustus als Omroep Max de zandbouwwedstrijd gaat uitzenden. ,,Het is een soort Heel Holland Bakt", zegt de woordvoerder van de Zandacademie in Den Haag die betrokken is bij de wedstrijd.