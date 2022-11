Wie wil voor 150 katten zorgen? ‘Het is niet alleen maar knuffelen’

Handjes Gezocht Trailer met gratis watertap moet worden opgekalefa­terd: wie komt er helpen?

Stichting Clean Up Team probeert Westland zo schoon mogelijk te houden en daarnaast mensen aan te sporen minder plastic te gebruiken. Daarvoor is een fraaie trailer in gebruik waar mensen gratis water kunnen komen tappen en hun lege flesjes of blikjes kunnen inleveren. Probleem is dat de trailer weg moet op de plek waar die nu staat en ook nog flink moet worden opgekalefaterd. Initiatiefnemer Rob van Holstein kan hulp daarbij goed gebruiken.

22 november