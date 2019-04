Wie wordt de eerste Haagse kampioen van partyspel ‘30 Seconds’?

Eigenaar in beeld als mogelijke verdachte aanranding minisuper­markt

8:46 Een 17-jarige meisje is op Koningsdag mogelijk aangerand in een kleine supermarkt in hartje Chinatown in Den Haag. Twee mannen zijn gearresteerd, onder wie volgens getuigen de eigenaar van de winkel. Sommige buurtgenoten kunnen zich slecht voorstellen dat hij hiervoor verantwoordelijk is.