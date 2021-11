Wie zijn die Defenders, die in Den Haag slaags raakten met de politie? ‘Confrontatie geeft ze een kick’

Joop (79) loopt vliegens­vlug­ge marathon dankzij ingang wintertijd: ‘Neem de jetlag voor lief’

We weten niet beter: om het half jaar wordt de klok verzet. Voor atleten die aan de Droomtijdloop meedoen is het een uitkomst van jewelste, want tijdens de ingang van de wintertijd lopen zij midden in de nacht een vliegensvlugge tijd op de halve marathon. Joop Raaphorst (79) nam zaterdag op zondagnacht voor de dertiende keer deel aan de Droomtijdloop en hij mikt op de volgende editie in 2026. Maar bestaat er dan nog wel een zomer- en wintertijd?

