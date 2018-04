Wiegels werk zit erop in Den Haag: vandaag komt zijn eindverslag

De grote vier Haagse partijen spraken de afgelopen weken meermaals met elkaar en Wiegel. Wiegel was tot nu toe positief. De gesprekken tussen de vier grootste partijen gingen vanaf het begin de goede kant op, zei Wiegel eind vorige week. Het gaat in deze fase volgens hem vooral om te kijken of er onderling vertrouwen is. ,,Dat is essentieel. Het gaat om het creëren van het gevoel: willen we er samen iets moois van maken?'' Pas daarna kun je over de inhoudelijke kwesties gaan nadenken en praten, vindt hij.



Vorige week bleek al dat de verkiezingswinnaars plus D66 samen aan de onderhandelingstafel gaan. Dat Richard de Mos donderdag nog inzage gaf in een lijst met donateurs gaf vertrouwen bij sceptici van D66 en GroenLinks.



Wat staat Den Haag te wachten met een coalitie van linkse én rechtse partijen? Wat verbindt en verdeelt de coalitie van zand en veen? Lees het hier.